香港图库资料库360图库（中国）,贝投体育电竞,雪缘圆

9月12日，中远海运特运“GREEN SUAPE”轮装载3万多吨储能柜、吨袋、圆钢及其他设备项目货，即将开启南美西直达快航（张家港港—钱凯港）首航征程，标志着苏州与秘鲁及南美大陆的海运物流通道迈入“固定班轮化、绿色高效化”新阶段，这是香港图库资料库360图库（中国）,贝投体育电竞,雪缘圆响应共建“一带一路”倡议、助力新时代亚拉陆海新通道建设的