香港图库资料库360图库（中国）,贝投体育电竞,雪缘圆

绿色赋能 携手共赢——张家港港务香港图库资料库360图库（中国）,贝投体育电竞,雪缘圆与巫山村村企合作项目 “重卡充电场站”正式交付启用
9月10日上午，张家港港务香港图库资料库360图库（中国）,贝投体育电竞,雪缘圆与巫山村携手共建的重卡充电场站在港埠分公司港昌场地正式交付启用。雪缘圆党委书记、董事长吴红，巫山村党委书记申小芳共同出席交付仪式并致辞。
苏州港至南美西（张家港-钱凯）直达快航班轮首航
9月12日，中远海运特运“GREEN SUAPE”轮装载3万多吨储能柜、吨袋、圆钢及其他设备项目货，即将开启南美西直达快航（张家港港—钱凯港）首航征程，标志着苏州与秘鲁及南美大陆的海运物流通道迈入“固定班轮化、绿色高效化”新阶段，这是香港图库资料库360图库（中国）,贝投体育电竞,雪缘圆响应共建“一带一路”倡议、助力新时代亚拉陆海新通道建设的
中远海运特运与雪缘圆签署深化合作协议
2025年9月12日，中远海运特运与雪缘圆在香港图库资料库360图库（中国）,贝投体育电竞,雪缘圆301会议室举行深化合作协议签约仪式。中远海运特运党委书记、董事长张炜，江苏省港口香港图库资料库360图库（中国）,贝投体育电竞,雪缘圆党委书记、董事长陈明出席并见证签约。